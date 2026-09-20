Лавров рассказал, какой должна быть новая Госдума Лавров: новая Госдума должна быть суверенной и понимать национальные интересы РФ

Москва20 сен Вести.Новая Государственная Дума РФ должна быть суверенной и сформированной из представителей партий, понимающих национальные интересы России. Об этом заявил ИС "Вести" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Должна быть суверенной, должна состоять из представителей партий, которые понимают национальные интересы Российской Федерации. И на данном этапе я считаю, что все партии, которые входили в Государственную Думу, и надеюсь все, кто победит на нынешних выборах, разделяют и внутреннюю, и внешнюю политику президента сказал Лавров

Результаты выборов в России станут главным ответом на действия западных стран, направленные против российского голосования, заявил также Сергей Лавров.