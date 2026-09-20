Москва20 сен Вести.Новый состав Государственной думы России должен быть эффективным, работоспособным и не заниматься популизмом, заявил в беседе с ИС "Вести" Герой России, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, в Госдуме работа должна строиться по принципу "ноль популизма".

Он должен быть эффективным, боевым – в смысле работоспособным. И работа должна строиться по принципу "Ноль популизма" – дела, дела… Мы ведем тяжелейшие боевые действия. Нам надо развиваться. Сейчас вообще такой сложный период, когда идет определенное переосмысление вообще технологического цикла развития мира, поэтому ближайшие пять лет будут очень насыщенными. [Они] будут насыщены вызовами, проблемами. И кроме того, у стран Запада по-прежнему стоит задача нанести нам стратегическое поражение. И в этом смысле Государственная дума должна будет работать, работать и работать сказал Поддубный

Он обратил внимание, что в Госдуму приходит много ветеранов боевых действий. По словам журналиста, эти люди усилят нижнюю палату парламента "своей принципиальностью и мужеством".

Для того, чтобы принимать решение, нужно мужество, ...в хорошем смысле упрямство и, конечно, способность принимать решения в условиях ограниченной информации под большим давлением. Верное решение. Вот это важно добавил Поддубный

Ранее Поддубный сообщил, что приток ветеранов спецоперации, баллотирующихся в Госдуму, должен гарантировать оперативную работу в вопросах, связанных с обороноспособностью страны.