Поддубный рассказал о притоке ветеранов СВО в Госдуму Поддубный отметил приток ветеранов спецоперации в Госдуму

Москва19 сен Вести.Приток ветеранов спецоперации, баллотирующихся в Госдуму РФ, должен гарантировать оперативную работу в вопросах, связанных с обороноспособностью страны. Такое мнение высказал Герой России, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По его мнению, новый созыв Госдумы будет "стремиться к нулевому популизму и сосредоточится на работе".

И если государству потребуются изменения законодательства в части отражения угрозы с воздуха, то, конечно, Госдума должна будет оперативно отреагировать на подобные вызовы. Собственно говоря, мы сейчас видим, что Госдума работает и быстро, оперативно принимает необходимые для обороны законопроекты. В этом смысле, мне кажется, то обстоятельство, что в Госдуму баллотируется большое количество ветеранов специальной военной операции, должно гарантировать как раз такую оперативную боевую работу считает Поддубный

Герой России посетил избирательный участок для голосования. Он отметил комфорт и прозрачность процесса.

Ранее Поддубный рассказал, что поездки в регионы позволяют понять проблемы ветеранов СВО и их родных.