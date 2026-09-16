Поддубный: поездки в регионы помогают понять проблемы ветеранов СВО и их семей

Поддубный: поездки в регионы позволяют понять проблемы ветеранов СВО и их родных Поддубный: поездки в регионы помогают понять проблемы ветеранов СВО и их семей

Москва16 сен Вести.Поездки в регионы помогают понять проблемы ветеранов спецоперации и их семей, отметил Герой России, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, помимо формальных обсуждений, крайне важно сохранять искренность в общении с людьми.

Такие поездки — это возможность честно, откровенно поговорить с людьми, которые для меня являются очень важными. Это ветераны специальной военной операции, фронтовики, которые вернулись. Потому что мне очень важно понимать, с чем они реально сталкиваются… С людьми надо разговаривать, и нужно создавать такие условия диалога, чтобы люди говорили откровенно сказал Поддубный

Также военкор предупредил граждан об опасности легких денег. Доверчивость в контакте с противником, по его словам, может привести к суровому наказанию