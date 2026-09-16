Поддубный: легких денег не бывает, и Родиной торговать нельзя Поддубный: легкие деньги могут привести к большой трагедии

Москва16 сен Вести.Желание заработать легкие деньги могут привести к большой трагедии, предупредил Герой России, военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он напомнил, как важно всегда помнить о последствиях своих решений.

Когда вам предлагают легкие деньги, убеждают, что нужно совершить якобы незначительное правонарушение для того, чтобы быстро заработать какую-то сумму, пожалуйста, помните, что ваши действия - путь к большой трагедии, которая коснется других людей. Большой трагедии, которая коснется лично вас. Легких денег не бывает, и Родиной торговать нельзя. Более того, нельзя наносить вред другим людям и думать, что наказания можно будет избежать дал наставление Поддубный

Доверчивость в контакте с противником, может привести к суровому наказанию и, возможно, заключению на всю жизнь, подчеркнул военкор.