Поддубный о работе военкором: не делю жизнь на "там" и "здесь"

Поддубный о работе военкора: не надо делить жизнь на "там" и "здесь" Поддубный о работе военкором: не делю жизнь на "там" и "здесь"

Москва16 сен Вести.Военный корреспондент не должен делить жизнь на работу в зонах конфликтов и пребывание "на гражданке", заявил в интервью ИС "Вести" военкор, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

Как отметил Поддубный, он не считает, сколько времени проводит в зонах конфликтов, и не задумывается, где легче - на войне или в мирной жизни.

Я не делю жизнь на "там" и "здесь", понимаете? И нельзя говорить "легче там" и "легче здесь" - ты делаешь то, что считаешь правильным и нужным. Мы же всегда работали не короткими наездами, мы всегда находились - и, собственно, продолжаем так работать - большими отрезками, которые измеряются длиной операции, которая идет сейчас. Как правило, это что-то самое важное, что происходит на театре военных действий. Так было и в Чеченской Республике во время контртеррористической операции. Так же мы работали и, собственно говоря, во время других конфликтов рассказал Поддубный

Так же, по его словам, велась и работа военкоров в Южной Осетии.

Все знают, что это пятидневная война, но предпосылки к этим боевым действиям - они начались в 2004 году, и с 2004 года каждый год мы приезжали на несколько месяцев в Южную Осетию, находились там. Собственно говоря, в 2008 году это завершилось большой короткой войной. В Сирии так же работали - по восемь, по девять месяцев находились там. И да: не надо так делить жизнь в этом смысле. Это же профессия, а профессия требует профессионального отношения подчеркнул Поддубный

Ранее Евгений Поддубный предположил, что противник попытается сорвать или дискредитировать предстоящие на этой неделе выборы в Госдуму РФ.