Москва1 сен Вести.Журналисты являются щитом современного общества, они выполняют важную социальную функцию в условиях настоящей информационной агрессии против России. Об этом заявил ИС "Вести" военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

1 сентября военкор провел встречу с юными журналистами в Национальном центре "Россия".

По его словам, в современной реальности сильно выросла социальная ответственность журналиста.

Сейчас журналисты — это не просто люди, которые информируют свою аудиторию. Это не просто люди, которые осмысляют происходящее, заглядывают в будущее немного. Это еще и люди, которые являются щитом для всего общества. И этот щит ограждает наших людей от деструктивной информации, от фейков, которые, собственно говоря, направлены на то, чтобы дестабилизировать наше общество. Вообще от вредоносной информации, если хотите - информация стала очень серьезным оружием. И, как стало понятно сейчас, перо давно приравнено к автомату сказал Поддубный

По его словам, противник сейчас оказывает очень серьезное информационное давление на российское общество и на всю нашу страну.

Это настоящая информационная агрессия, поэтому здесь журналисты выполняют определенную социальную функцию. Оградить свою аудиторию от информации, которая может нанести вред - настоящий вред, буквально, физический. Экономический вред. И остается всегда задача информировать, задача просвещать, задача серьезного осмысления происходящего, потому что… времена действительно непростые, а в непростые времена осмысление - это очень важно просто для того, чтобы ориентироваться в происходящем и видеть, куда мы идем отметил военкор

Ранее Евгений Поддубный рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести": работа в политике и общественной сфере требует ответственности, самодисциплины и умения отвечать за свои слова.