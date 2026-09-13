Москва13 сен Вести.Противник попытается сорвать или дискредитировать выборы в Госдуму России. Такое предположение озвучил военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, противник будет наращивать силы, чтобы в информационном поле был повод воздействовать на Россию.

До выборов остается совсем немного. И противник сейчас попробует, постарается это время использовать максимально эффективно для себя. И здесь даже не только нужно рассматривать это время как время реализации задачи – сорвать нам выборы. А для нас это действительно очень важный институциональный процесс, и Государственная дума нового созыва должна работать в режиме доверия со стороны общества. Противник вообще использует матричную систему. То есть мало того, что задача сорвать нам выборы или как минимум дискредитировать сам процесс и вообще подорвать доверие к органам государственной власти, это еще и, собственно говоря, атака, которая не закончится после того, как выборы пройдут сказал он

Как отмечает Поддубный, чем меньше иллюзий у противника на тему возможных побед на земле и ослабления российской армии в ходе реальных боевых действий, тем больше будет в головах неприятеля работать нарратив о том, что Россию нужно "качать изнутри" и разобщать всеми доступными для этого способами.

Но надо отдать должное нашему противнику, способы [разобщения] они знают хорошо и в это умеют играть довольно успешно. Поэтому в очередной раз говорю о том, что требуется нам хладнокровие, требуется нам сплоченность. Это не какие-то пропагандистские лозунги, это довольно серьезная работа общественная, внутренняя над собственными проблемами, над собственными комплексами … То есть в первую очередь такая внутренняя работа добавил Герой России

Ранее Евгений Поддубный заявил, что Россия способна многократно сильнее ответить противнику, при этом сохранив свои принципы и ценности.