Поддубный заявил о важности внедрения ИИ в военные технологии Поддубный: нужно интенсифицировать разработки на стыке военных и IT-технологий

Москва13 сен Вести.В России необходимо интенсифицировать разработки в области скрещивания военных и IT-технологий. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Что касается технологического нашего состояния … необходимо интенсифицировать разработки военные в области скрещивания военных технологий и IT-технологий. Сейчас это очень серьезное дает превосходство. Вообще, кто первый сформирует на поле боя рой дронов на основе работы искусственного интеллекта, тот получит очень серьезное преимущество ровно до тех пор, пока искусственный интеллект не будет внедрен в систему противовоздушной обороны, что тоже очень важно пояснил он

Военкор отметил, что сейчас интенсифицировался процесс работы над переосмыслением противовоздушной и противоракетной обороны России.

Потому что мы реально можем, помимо того, чтобы получить преимущество в зоне боевых действий, преимущество в противостоянии с киевским режимом и коллективным Западом. Мы еще и можем стать в этом смысле пионерами для стран Глобального Юга, как раз для тех стран, которые сейчас в выжидательной позиции, пытаются понять, а как будет устроен новый миропорядок дальше. Страна, которая сформирует работающую новую систему противовоздушной обороны, которая отвечает современным реалиям и заглядывает чуть вперед, отчасти и будет на Земле формировать этот миропорядок ... как часть абсолютно необходимого механизма для поддержания собственного суверенитета, противовоздушной и противоракетной обороны. Эта часть ключевая сейчас добавил он

Ранее Евгений Поддубный заявил, что противник попытается сорвать или дискредитировать выборы в Госдуму России.