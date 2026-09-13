Москва13 сен Вести.Россия способна многократно сильнее ответить противнику, при этом сохранив свои принципы и ценности. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, командование киевского режима открыло ящик Пандоры, не представляя масштабы последствий своих действий и не проработав дальнейшие варианты.

Это очень хорошо для нас, с одной стороны … С другой стороны, это очень плохо для населения Украины, что нас в меньшей степени сейчас тревожит, к сожалению, или не к сожалению, потому что противник, когда полностью избрал террористический метод ведения войны, абсолютно здраво рассчитывал на то, что мы не такие. И это правда, мы не такие. И в общем, в этой нашей убежденности, что мы не можем позволить себе действовать как … террористы, для киевского режима был определенный защитный механизм. То есть мы (киевский режим - Прим. ред.) будем их провоцировать, убивать, а они чего? Они будут дальше воевать что называется, по-книжному, … интеллигентно. Но выяснилось, что и сохранив определенные ценности, принципы, мы способны многократно сильнее ответить сказал он

Поддубный отметил, что несмотря на довольно серьезные интеллектуальные компетенции коллективного Запада, он не до конца просчитал возможный ответ.

Да и в целом им плевать абсолютно на то, что будет с украинским государством, с населением Украины. В общем, получил противник сильно больше, чем смог нанести нам, и получает до сих пор. А и что будет дальше? Это не значит, что нам будет дальше проще. Нет, не будет. Но в этом смысле мы видим, во-первых, это важно стратегически, резкий рост качества нашего огневого поражения и качества разведданных. Мы видим, что те объекты для огневого поражения, которые выбирает армия России, они высокоранговые, абсолютно все добавил журналист

Ранее Евгений Поддубный заявил, что современная военная наука говорит о том, что новые правила войны пишутся в режиме онлайн.