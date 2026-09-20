Москва20 сенВести.Экзитпол телеканала ARD показал, что на выборах в палату депутатов Берлина лидирует партия "Левые" с 24,5%, Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца набирает 20%.
Голосование на выборах в палату депутатов Берлина состоялось в воскресенье.
Левая партия впервые может войти в берлинскую ратушу и выдвинуть своего мэраговорится в сообщении ARD
Отмечается, что возглавить правительство в городе может Элиф Эральп - политик с турецкими корнями, которая сосредоточила избирательную кампанию на проблеме жилья.
Согласно данным опроса избирателей, у правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) порядка 16% голосов, у "Зеленых" – 15%, у социал-демократов 12%, у "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" - 5%.
Ранее немецкий депутат Гуннар Линдерманн в беседе с ИС "Вести" оценил возможность победы АдГ на выборах в Берлине.