Экзитпол ARD: на выборах в палату депутатов Берлина лидируют "Левые" с 24,5%

"Левые" с 24,5% лидируют на выборах в палату депутатов Берлина, у АдГ 16% Экзитпол ARD: на выборах в палату депутатов Берлина лидируют "Левые" с 24,5%

Москва20 сен Вести.Экзитпол телеканала ARD показал, что на выборах в палату депутатов Берлина лидирует партия "Левые" с 24,5%, Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца набирает 20%.

Голосование на выборах в палату депутатов Берлина состоялось в воскресенье.

Левая партия впервые может войти в берлинскую ратушу и выдвинуть своего мэра говорится в сообщении ARD

Отмечается, что возглавить правительство в городе может Элиф Эральп - политик с турецкими корнями, которая сосредоточила избирательную кампанию на проблеме жилья.

Согласно данным опроса избирателей, у правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) порядка 16% голосов, у "Зеленых" – 15%, у социал-демократов 12%, у "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" - 5%.

Ранее немецкий депутат Гуннар Линдерманн в беседе с ИС "Вести" оценил возможность победы АдГ на выборах в Берлине.