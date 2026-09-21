Политолог связал победу Левой партии в Берлине с реакцией на курс властей Политолог Сипров: немцы боятся утраты нацидентичности из-за курса Мерца

Москва21 сен Вести.Немецкое общество начинает опасаться, что политика нынешних властей может привести к размыванию национальной идентичности. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил политолог Вадим Сипров.

Он отметил, что этим отчасти объясняются результаты последних региональных выборов в Германии. Сипров считает, что избиратели все чаще обращают внимание на последствия проводимой в стране политики и пытаются сохранить национальное самосознание.

Наконец до немцев дошло, чего они могут лишиться подчеркнул политолог

По словам Сипрова, наибольшую поддержку на прошедших территориальных выборах получили партии в регионах, ранее входивших в состав Германской Демократической Республики. Эксперт отметил, что, по его оценке, именно там национальная идентичность сохранилась в большей степени.

Сипров также допустил, что в перспективе Германия может изменить внешнеполитический и экономический курс. По его мнению, страна может начать искать новую модель развития и сокращать зависимость от влияния других государств.

Перетягивание Германии между Америкой и Великобританией можно считать сутью происходящего сейчас. И свое отражение этот процесс нашел в том числе в результатах этих выборов сказал Сипров

Поводом для комментария стали выборы в Палату депутатов Берлина, состоявшиеся 20 сентября. Первое место заняла Левая партия с 25,7% голосов, Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца получил 18,8% и стал вторым.

На выборах в Мекленбурге-Передней Померании ХДС также потерпел серьезную неудачу: партия не преодолела пятипроцентный барьер.