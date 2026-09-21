"Загнан в угол": в Евросоюзе обеспокоились судьбой Мерца Euractiv: Мерц оказался под давлением из-за роста популярности АдГ

Москва21 сен Вести.Страны Евросоюза обеспокоены политическим положением канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне роста поддержки партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает Euractiv со ссылкой на дипломата.

При этом в ЕС допускают, что ослабление позиций главы правительства может привести к сокращению немецких взносов в бюджет объединения.

Он сейчас загнан в угол из-за подъема ультраправых заявил собеседник портала, описывая опасения, которые распространяются среди европейских столиц

20 сентября в Германии прошли выборы в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании и Палату депутатов Берлина. В Мекленбурге - Передней Померании АдГ получила 38,2% голосов, СДПГ - 35,5%, а ХДС Мерца - 4,9%. Последний результат стал худшим для партии на земельных выборах.

В Берлине ХДС занял второе место с 18,8% по предварительным данным, уступив партии "Левые". При этом Мерц заявил, что останется канцлером и продолжит продвигать свою политическую программу.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал результаты выборов в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании историческим унижением Мерца.