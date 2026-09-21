Москва21 сенВести.Страны Евросоюза обеспокоены политическим положением канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне роста поддержки партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает Euractiv со ссылкой на дипломата.
При этом в ЕС допускают, что ослабление позиций главы правительства может привести к сокращению немецких взносов в бюджет объединения.
Он сейчас загнан в угол из-за подъема ультраправыхзаявил собеседник портала, описывая опасения, которые распространяются среди европейских столиц
20 сентября в Германии прошли выборы в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании и Палату депутатов Берлина. В Мекленбурге - Передней Померании АдГ получила 38,2% голосов, СДПГ - 35,5%, а ХДС Мерца - 4,9%. Последний результат стал худшим для партии на земельных выборах.
В Берлине ХДС занял второе место с 18,8% по предварительным данным, уступив партии "Левые". При этом Мерц заявил, что останется канцлером и продолжит продвигать свою политическую программу.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал результаты выборов в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании историческим унижением Мерца.