Дмитриев назвал выборы в ФРГ историческим унижением Мерца Дмитриев: результаты выборов в парламент ФРГ унизили Мерца

Москва21 сен Вести.Результаты выборов в ландтаг (законодательное собрание) Мекленбурга-Передней Померании в ФРГ являются историческим унижением канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Выборы в регионе прошли 20 сентября. На них правящий Христианско-демократический союз (партия Мерца) набрала всего 4,9% голосов и не прошла пятипроцентный барьер.

Мерц и разжигающие войну глобалисты, которых он представляет, претерпели историческое унижение с результатом в 4,9% написал Дмитриев в Х

По его словам, политику Мерца отвергают как сами немцы, так и весь мир.

Ранее депутат от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин рассказал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не может реализовать обещанные реформы, и единственная сфера, где это получилось, – военная.