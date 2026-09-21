Песков: победа АдГ на региональных выборах - это внутреннее дело Германии

В Кремле не стали комментировать победу АдГ на региональных выборах в ФРГ Песков: победа АдГ на региональных выборах - это внутреннее дело Германии

Москва21 сен Вести.Победа партии "Альтернатива для Германии" на выборах в парламент Мекленбурга - Передней Померании является внутренним делом ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это внутреннее дело Германии. И здесь мы не хотели бы углубленно что-то комментировать сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу

Партия ХДС, лидером которой является канцлер ФРГ Фридрих Мерц, на выборах в парламент Макленбурга - Передней Померании набрала 4,9% голосов и не преодолела пятипроцентных барьер. Победу на региональных выборах одержала "Альтернатива для Германии", набрав 38,2% голосов.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал итоги выборов в ландтаг Макленбурга - Передней Померании историческим унижением Мерца и разжигающих войну глобалистов.