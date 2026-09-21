АдГ побеждает на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании

АдГ побеждает в Мекленбурге, набрав 38,2% голосов АдГ побеждает на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании

Москва21 сен Вести.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, следует из данных регионального избиркома.

У АдГ 38,2% голосов по итогам подсчета 100% протоколов. На втором месте идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 35,5%. В ландтаг также прошли Левая партия (6,5%) и "Зеленые" (5,7%).

Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, не смог преодолеть пятипроцентный избирательный барьер.

Накануне Мерц заявил, что результат ХДС на выборах в региональный парламент стал катастрофой.