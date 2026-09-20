Мерц: результат ХДС в Мекленбурге-Передней Померании стал катастрофой

Мерц назвал катастрофой результат ХДС в Мекленбурге-Передней Померании Мерц: результат ХДС в Мекленбурге-Передней Померании стал катастрофой

Москва20 сен Вести.Результат партии ХДС, набравшей чуть больше 5% на выборах в парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, стал катастрофой. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц выступил перед журналистами после встречи христианских демократов в головном офисе партии.

По его словам, результаты голосования нельзя приукрашивать.

Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счете партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ сказал Мерц журналистам

По данным телеканала ARD, оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании с 37% голосов.

Второе место занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 35,5% голосов, а замыкает тройку лидеров возглавляемая Мерцем ХДС с 5,5% голосов.

Ранее сообщалось, что Мерц собирается сохранить за собой посты канцлера Германии и лидера ХДС, даже несмотря на разгромное поражение партии на региональных выборах.