СМИ прогнозируют для Фридриха Мерца полный хаос Politico: канцлер Германии готовится к борьбе за политическое выживание

Москва18 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к новому витку внутриполитических проблем: в воскресенье пройдут выборы в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, результаты которых могут усилить вопросы о его будущем во главе правительства и положении внутри Христианско-демократического союза (ХДС), пишет Politico.

Мерц, похоже, уже готовится к борьбе за свое политическое выживание говорится в статье

Особенно сложной ситуация выглядит в Мекленбурге-Передней Померании, где поддержка ХДС составляет около 7%. Партия рискует не преодолеть пятипроцентный барьер. В Берлине ХДС также теряет позиции и получает около 20%, уступая "Левым".

Если позиция ХДС продолжит падать, это … будет означать полный хаос пишет издание со ссылкой на анонимного представителя партии

Мерц пытается заранее заручиться поддержкой однопартийцев: в воскресенье он проведет встречу с руководством ХДС перед закрытием участков. Ради того, чтобы остаться у власти, ранее он отменил запланированное выступление на Генассамблее ООН.

В среду восемь премьер-министров земель от ХДС выступили в поддержку Мерца, подчеркнув необходимость стабильного федерального правительства. Среди подписавших заявление был Хендрик Вюст, которого издание называет наиболее вероятным преемником канцлера.

Одновременно Мерц пытается улучшить отношения с избирателями: он смягчил позицию по досрочному выходу на пенсию после 45 лет работы и допустил меры для снижения цен на топливо.

Однако эти незначительные изменения не означают отказ Мерца от реформ и вряд ли спасут канцлера, отмечается в статье.