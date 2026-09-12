"Сдаваться — не вариант": Мерц хочет остаться вопреки недовольству в ХДС Bloomberg: Мерц намерен остаться канцлером вопреки недовольству в ХДС

Москва12 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует остаться у власти, несмотря на растущую критику внутри Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией политика .

По данным агентства, Мерц не настроен отказываться от программы реформ.

После поражения ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте давление на канцлера усилилось, говорится в публикации. Партию подвергли критике за ошибки в общении с избирателями и отсутствие видимых результатов в восстановлении роста экономики. После голосования Мерц сказал журналистам: "Сдаваться — не вариант".

Разногласия коснулись и экономических инициатив правительства. Как отмечает Bloomberg, около 20 депутатов ХДС на закрытом заседании пригрозили не поддержать пакет снижения подоходного налога на 10 млрд евро — одну из ключевых мер коалиции.

В партии уже рассматривают кандидатуры возможных преемников канцлера.

По данным Bloomberg, среди них — премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст и лидер ХСС Маркус Зедер. Однако согласованного плана по замене Мерца, по информации агентства, пока нет.

При этом дополнительным испытанием для канцлера могут стать выборы 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. Приведенные Bloomberg опросы демонстрируют слабые позиции ХДС: в первой земле партию поддерживают 7% респондентов, в столице — 21%.

Ранее сообщалось, что выступление Мерца после провала на выборах опозорило ХДС. В своей речи канцлер пытался утверждать о "провале" АдГ, так как в Саксонии-Анхальт, где политическая сила заняла первое место, за нее не голосовали 56% избирателей. При этом Мерц забыл сообщить, что ХДС не поддержали 83% голосовавших.