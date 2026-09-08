Москва8 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц сохранит свой пост, несмотря на возможный рост протестных настроений в стране. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

По словам эксперта, протестные настроения будут расти не только в пользу "Альтернативы для Германии", но и в целом.

Мерц удержится, партия не заинтересована в том, чтобы была раскачка вот этой хрупкой коалиции в правительстве и в самой партии. Поэтому вчера и новая глава федерального ведомства Нина Варкен, и новый председатель фракции, бывший глава этого ведомства Торстен Фрай четко заявили: "В обиду Мерца не дадим" заявил Белов

Ранее партия АдГ одержала победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт.