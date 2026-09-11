В Германии заявили о позоре ХДС после странного выступления Мерца в бундестаге Die Welt: выступление Мерца после поражения на выборах опозорило партию ХДС

Москва11 сен Вести.Выступление Мерца после провала на выборах опозорило ХДС, сообщает газета Die Welt.

Когда-то Фридрих Мерц был талантливым оратором. Во время текущих дебатов в бундестаге от этого таланта не осталось и следа. Канцлер метался между сентиментальностью и агрессией, искажал факты и терял нить повествования. Трагедия немецких консерваторов отмечается в статье

По мнению автора публикации, канцлер в своем выступлении пытался утверждать о "провале" АдГ, так как в Саксонии-Анхальт, где политическая сила заняла первое место, за нее не голосовали 56% избирателей. При этом Мерц забыл сообщить, что ХДС не поддержали 83% голосовавших.

Согласно предварительным данным, "Альтернатива для Германии" одержала победу с результатом 43,8% голосов на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт. Партия выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей.

Ранее профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко заявил, что победа на выборах в местный парламент оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" вызвала тектонические сдвиги не только в немецкой, но и в европейской политике.