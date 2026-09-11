АдГ подала заявление на Мерца из-за его слов об этнических чистках в Германии

Партия "Альтернатива для Германии" подала заявление в полицию на Мерца АдГ подала заявление на Мерца из-за его слов об этнических чистках в Германии

Москва11 сен Вести.Парламентская фракция оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге обратилась в полицию с заявлением на канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив его клевете. Об этом говорится в заявлении партии в социальной сети X.

Там пояснили, что поводом для обращения стала речь Мерца от 9 сентября в Бундестаге, в ходе которой он фактически приравнял проводимую АдГ политику к "ремиграции" и "этническим чисткам".

Мы подали заявление на Мерца в связи с оскорблением клеветнического характера говорится в сообщении

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил причины поддержки АдГ среди немецких избирателей. По его словам, сторонники партии стремятся обеспечить себе будущее и считают, что традиционные средства массовой информации ранее вводили их в заблуждение.