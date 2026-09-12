Депутат Фрай: ХДС/ХСС Мерца сотрут в порошок на выборах в парламент Мекленбурга

В блоке Мерца считают, что на предстоящих земельных выборах их ждет разгром Депутат Фрай: ХДС/ХСС Мерца сотрут в порошок на выборах в парламент Мекленбурга

Москва12 сен Вести.Блок партий Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца может ждать разгром на выборах в земле Мекленбург - Передняя Померания. Такой прогноз сделал председатель парламентской фракции партии Торстен Фрай.

По словам политика, ситуация для блока в этой земле складывается сложная.

Есть угроза, что нас сотрут в порошок сказал Фрай в интервью RND

Выборы в парламент Мекленбурга - Передней Померании запланированы на 20 сентября.

На прошлой неделе партия Мерца потерпела поражение на выборах в Саксонии-Анхальт, где победу одержала оппозиционная "Альтернатива для Германии".

Ранее профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко высказал мнение, что победа АдГ привела к тектоническим сдвигам как в немецкой, так и в европейской политике.