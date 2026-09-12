Москва12 сенВести.Блок партий Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца может ждать разгром на выборах в земле Мекленбург - Передняя Померания. Такой прогноз сделал председатель парламентской фракции партии Торстен Фрай.
По словам политика, ситуация для блока в этой земле складывается сложная.
Есть угроза, что нас сотрут в порошоксказал Фрай в интервью RND
Выборы в парламент Мекленбурга - Передней Померании запланированы на 20 сентября.
На прошлой неделе партия Мерца потерпела поражение на выборах в Саксонии-Анхальт, где победу одержала оппозиционная "Альтернатива для Германии".
Ранее профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко высказал мнение, что победа АдГ привела к тектоническим сдвигам как в немецкой, так и в европейской политике.