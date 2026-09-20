Мерц заявил, что хочет продолжить работу на посту лидера ХДС и канцлера ФРГ

Мерц хочет остаться канцлером Германии и главой ХДС Мерц заявил, что хочет продолжить работу на посту лидера ХДС и канцлера ФРГ

Москва20 сен Вести.Фридрих Мерц собирается сохранить за собой посты канцлера Германии и лидера Христианско-демократического союза (ХДС), даже несмотря на разгромное поражение партии на выборах в Мекленбурге - Передней Померании, где ХДС едва проходят в региональный парламент.

Выступая перед журналистами на пресс-конференции в Берлине, канцлер не стал смягчать формулировки, оценивая результаты экзитпола.

Мы не можем приукрашивать результат в Мекленбурге - Передней Померании: это катастрофа сказал Мерц

Канцлер также дал понять, что прежняя политическая логика себя исчерпала: по его словам, больше нельзя возвращаться "в старые добрые времена".

Вместе с тем Мерц не собирается покидать посты главы ХДС и канцлера.

Я хочу продвинуть вперед нашу страну…То, что сейчас нужно делать, требует твердости, стойкости и терпения. Я привнесу это как председатель ХДС и прежде всего как канцлер нашей страны добавил Мерц

Ранее немецкому канцлеру предрекли скорую отставку. Как считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Мерц скоро "исполнит роль" экс-премьера Великобритании Кира Стармера.