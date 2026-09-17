Москва17 сен Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц скоро уйдет в отставку. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал рекордное падение рейтинга Мерца внутри Германии до 10%, тогда как 88% немцев негативно оценивают политику своего канцлера.

Учитывая новый рекордно низкий рейтинг поддержки в 10%, Мерц исполнит роль [бывшего премьер-министра Великобритании] Стармера скоро написал Дмитриев

Предыдущий премьер Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с должности летом. 20 июля новым премьером Британии стал лидер правящей Лейбористской партии Энди Бернем.

Как ранее писало Politico, канцлер ФРГ Мерц может оставить свой пост уже в эти выходные. В воскресенье на территориях двух немецких земель - Мекленбурге-Передней Померании и Берлине - состоятся ключевые региональные выборы, на которых правящий блок Мерца, Христианско-демократический союз (ХДС) рискует потерпеть серьезное поражение. Как отмечает издание, именно в связи с этим внутри партии уже ведутся неофициальные разговоры о Kanzlertausch, то есть о смене канцлера, чтобы приостановить резкое падение поддержки правительства.