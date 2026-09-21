Партия Мерца не попала в парламент Мекленбурга, победила АдГ ХДС впервые не прошел в парламент Мекленбурга – Передней Померании

Москва21 сен Вести.Входящий в правящую в Германии коалицию Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством канцлера Фридриха Мерца впервые не сумел преодолеть 5-процентный барьер на выборах в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, набрав 4,9% голосов.

Такие предварительные результаты обнародовала региональная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов.

Победу на региональных выборах одержала партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая получила 38,2% голосов. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 35,5%. Левая партия набрала 6,5%, а "Зеленые" — 5,7%.

Партия BSW, ранее известная как "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", не прошла в ландтаг, получив 4,8% голосов. Явка избирателей составила 78,1%.

О том, что сторонники Мерца рискуют не попасть в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, 20 сентября написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Для ХДС этот результат стал худшим за всю историю участия в земельных выборах в Германии. Христианские демократы ранее никогда не опускались ниже 5% и неизменно располагали представительством в региональных парламентах.

Эксперты предполагают, что неудача на выборах может поставить под вопрос политическое будущее Мерца, включая занимаемые им посты канцлера ФРГ и председателя ХДС. Сам глава немецкого правительства после оглашения экзитполов заявил о намерении продолжать работу.

Британская газета The Telegraph узнала, что Мерц на случай поражения на региональных выборах подготовил план, который позволит ограничить полномочия правительств федеральных земель.