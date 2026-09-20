Москва20 сенВести.Партия Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемая канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, набирает 4,9% голосов и не проходит в региональный парламент (ландтаг) Мекленбурга-Передней Померании.
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Проходной барьер в парламент составляет 5% голосов.
На данный момент уже подсчитаны голоса более чем в 1950 из 1974 избирательных округовговорится в материале
Ранее бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт рассказал ИС "Вести", что немецких избирателей буквально тошнит от Мерца из-за проводимой им политики и невыполнения собственных предвыборных обещаний.