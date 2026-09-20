ХДС не приходит в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании, набирая 4,9% голосов

ХДС не проходит в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании ХДС не приходит в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании, набирая 4,9% голосов

Москва20 сен Вести.Партия Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемая канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, набирает 4,9% голосов и не проходит в региональный парламент (ландтаг) Мекленбурга-Передней Померании.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Проходной барьер в парламент составляет 5% голосов.

На данный момент уже подсчитаны голоса более чем в 1950 из 1974 избирательных округов говорится в материале

Ранее бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт рассказал ИС "Вести", что немецких избирателей буквально тошнит от Мерца из-за проводимой им политики и невыполнения собственных предвыборных обещаний.