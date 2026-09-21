Москва21 сен Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца катастрофой на фоне результатов партии Христианско-демократического союза (ХДС) на земельных выборах в Германии.

Так он прокомментировал слова немецкого канцлера о том, что результаты возглавляемой им ХДС на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания стали катастрофой.

Мерц - это катастрофа написал глава РФПИ в соцсети X

Между тем издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отметило, что ХДС набирает 4,9% голосов и не проходит в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании.