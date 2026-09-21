Политик Вилдерс высмеял провал ХДС на выборах в Мекленбурге - Передней Померании

В Нидерландах высмеяли провал ХДС на выборах в Мекленбурге - Передней Померании Политик Вилдерс высмеял провал ХДС на выборах в Мекленбурге - Передней Померании

Москва21 сен Вести.Нидерландский политик, председатель Партии свободы Герт Вилдерс в соцсети X иронично прокомментировал провал партии ХДС, лидером которой является германский канцлер Фридрих Мерц, на выборах в Мекленбурге - Передней Померании.

Пока-пока, Мерц написал Вилдерс

Ранее партия ХДС на выборах в парламент Макленбурга - Передней Померании не смогла преодолеть пятипроцентных барьер, набрав 4,9% голосов. Победа на региональных выборах досталась "Альтернативе для Германии", набравшей 38,2% голосов. СДПГ набрала 35,5% голосов, Левая партия и "Зеленые" - 6,5% и 5,7% голосов соответственно.