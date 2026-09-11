Путин не стал комментировать победу АдГ на выборах в Германии

Путин отказался комментировать победу АдГ Путин не стал комментировать победу АдГ на выборах в Германии

Москва11 сен Вести.Президент России Владимир Путин отказался комментировать победу партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ.

Не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера сказал Путин в беседе с журналистами

Российский лидер также добавил, что население Европы осознает, что их руководители подталкивают регион к войне с Россией - этим можно объяснить победу АдГ.

АдГ одержала победу с результатом 43,8% голосов на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт. Партия выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал "Альтернативу для Германии" голосом разума в ФРГ и Европе.