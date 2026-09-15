Профессор Сакс: АдГ выбирает интересы Германии и диалог с РФ Профессор Сакс: АдГ за интересы немецкого народа и хорошие отношения с РФ

Москва15 сен Вести.Впервые со временем Второй мировой войны ультраправая партия "Альтернатива для Германии" выиграла в выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. В либеральных медиа провели параллели между успехом партии и приходом к власти национал-социалистов, однако в современных политических реалиях подобные исторические параллели неуместны.

Об этом заявил ИС "Вести" директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.

В отличие от 1930-х годов, значение термина "ультраправые" наполнилось "специфическим" содержанием, указал он.

Если бы партия "Альтернатива для Германии" маршировала по улицам в коричневых рубашках и грозила войной за честь Германии, вот это были бы правые. Но эта партия выступает за то, чтобы не ввязываться в войну, остановить боевые действия и поддерживать хорошие отношения с РФ. Это совсем не то, что раньше называли ультраправыми взглядами. Так что вся эта риторика весьма запутана. Здесь уже нет четкого водораздела между левыми и правыми в привычном понимании. В данном контексте правыми их называют из-за антииммигрантской позиции. Они хотят закрыть границы и депортировать тех, кто, по их мнению, находится в стране незаконно. Это националистическая партия, отстаивающая интересы немецкого народа, но, насколько я могу судить, она не является партией войны сказал Сакс

По его словам, АдГ не занимает антироссийскую позицию. Напротив, в партии призывают "вернуться к нормальным экономическим отношениям с РФ".

Ранее глава отделения партии в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда отметил, что ультраправым потребуется вооружение, чтобы "обеспечить стабильность" внутри ФРГ.