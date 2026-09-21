Москва21 сен Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не может реализовать обещанные реформы, и единственная сфера, где это получилось, – военная. Об этом рассказал в интервью информационной службе "Вести" депутат от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.

Все те реформы, которые Мерц обещал перед предвыборной кампанией в Бундестаг, он никак не может их реализовать. Да, он пытается реформы внедрить, но эти все реформы, они негативно влияют на экономику Германии. Даже после выборов 6 сентября на пресс-конференции Мерц сам это признал. Какой сектор реформ очень хорошо работает – это военная промышленность. Мы все понимаем, почему военная промышленность сейчас во многих странах очень хорошо развита в Европе – эта война на Украине заявил Савин

Ранее Савин объяснял, почему АдГ не может вынести вотум недоверия Мерцу.