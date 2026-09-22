Москва22 сен Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал основной причиной неудач своей партии ХДС на земельных выборах, в Германии уже открыто звучат призывы к его смене. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

По словам политика, Мерц шел на выборы с большим списком обещаний, которые в итоге не выполнил, что вызвало разочарование его избирателей.

Бытует такое мнение, что Мерц все-таки является основополагающим фактором неудач его партии на земельных выборах. Так как Мерц шел с довольно-таки большим списком обещаний, которые он в конечном итоге отказался реализовывать. И это все вылилось в большое разочарование в канцлере со стороны избирателей, в том, что обещанные реформы не проводятся, обещанный разворот миграционной политики не осуществляется. Проводится, в принципе, та же самая политика, которая была в Германии еще в эпоху "светофора". И, собственно, люди, которые голосовали за него, они ожидали перемен, и сейчас, спустя полтора года после его избрания очень многие сильно разочарованы заявил Шмидт

Политик отметил, что это повлияло на результаты выборов в Мекленбурге – Передней Померании, где ХДС впервые не смог попасть в ландтаг.

Это все отражается, естественно, и в опросах, и сейчас мы видим на результатах выборов, где его партия потерпела сокрушительное поражение и даже впервые за всю современную историю Германии не вошла в один из земельных парламентов. Это настоящая сенсация, политическая сенсация здесь, в Германии. Естественно в партии очень большое недовольство и самим канцлером, и курсом, проводимым правительством, со стороны рядовых членов, со стороны депутатов, и уже открыто идут призывы к смене канцлера сказал Шмидт

Ранее депутат от АдГ Константин Савин заявил, что Мерц будет вынужден уйти в отставку под давлением партии в случае, если ХДС потерпит очередное поражение на выборах в Северном Рейне-Вестфалии.