FT: в ЕС после краха Мерца сомневаются в его способности сохранить власть

В ЕС сомневаются в способности Мерца сохранить свое положение FT: в ЕС после краха Мерца сомневаются в его способности сохранить власть

Москва22 сен Вести.Политические позиции канцлера Германии Фридриха Мерца оказались серьезно ослаблены после неудачного для его партии результата на региональных выборах. На этом фоне в Евросоюзе (ЕС) сомневаются, что он сможет сохранить прежнее влияние, пишет Financial Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя ЕС.

По словам собеседника издания, "крах" Мерца случился настолько стремительно, что в ЕС не верят в его способность спасти положение.

На практике, отметил чиновник, это может означать, что Мерц больше не сможет выполнять "ту роль, которая полагается канцлеру Германии".

Ранее в интервью ИС "Вести" директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что проигрыш Христианско-демократического союза Фридриха Мерца на региональных выборах является катастрофой для ХДС.

20 сентября в Германии прошли выборы в ландтаг (законодательное собрание) Мекленбурга-Передней Померании. ХДС Мерца получил всего 4,9% голосов, этот результат стал худшим для партии на земельных выборах.