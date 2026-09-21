Москва21 сенВести.Проигрыш Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца на региональных выборах является катастрофой для ХДС. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
В качестве примера эксперт привел выборы в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, где основная борьба развернулась между "Альтернативой для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). В данном случае ХДС важно было хотя бы преодолеть необходимый пятипроцентный барьер.
Главный вопрос был в том, сумеет ли… ХДС пробиться в парламент. Дело в том, что в Германии существует пятипроцентный барьер, и накануне выборов социологи предсказывали, что ХДС как раз будет бороться за 5-6%. Но результаты оказались еще хуже. ХДС набрало всего 4,9%, то есть менее 5%, а это значит, что в новом составе земельного парламента ХДС представлено не будет. Это катастрофа, потому что такого в истории раньше никогда не было после Второй мировой войнырассказал Топорнин
Также политолог высказал мнение, что при победах "Альтернативы для Германии" на региональных выборах, партии не удастся сформировать правительство большинства из-за неформального политического соглашения внутри страны, по которому основные партии отказываются сотрудничать с АдГ.
Получается, что партии отказывают в доверии, очень большому количеству немецких избирателей. Понимаете, когда за партию голосуют более 30%, а в некоторых землях мы видим 40 с лишним процентов, то вы обязаны считаться с мнением немцев… Немцы хотят перемен – вот это самое важноеподытожил эксперт
Ранее сообщалось, что к росту популярности "Альтернативы для Германии" привела неровная экономическая ситуация в восточной части страны.