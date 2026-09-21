Эксперт назвал катастрофой проигрыш ХДС на региональных выборах в Германии Эксперт Топорнин: результаты ХДС и АдГ говорят о запросе жителей ФРГ на перемены

Москва21 сен Вести.Проигрыш Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца на региональных выборах является катастрофой для ХДС. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

В качестве примера эксперт привел выборы в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, где основная борьба развернулась между "Альтернативой для Германии" (АдГ) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). В данном случае ХДС важно было хотя бы преодолеть необходимый пятипроцентный барьер.

Главный вопрос был в том, сумеет ли… ХДС пробиться в парламент. Дело в том, что в Германии существует пятипроцентный барьер, и накануне выборов социологи предсказывали, что ХДС как раз будет бороться за 5-6%. Но результаты оказались еще хуже. ХДС набрало всего 4,9%, то есть менее 5%, а это значит, что в новом составе земельного парламента ХДС представлено не будет. Это катастрофа, потому что такого в истории раньше никогда не было после Второй мировой войны рассказал Топорнин

Также политолог высказал мнение, что при победах "Альтернативы для Германии" на региональных выборах, партии не удастся сформировать правительство большинства из-за неформального политического соглашения внутри страны, по которому основные партии отказываются сотрудничать с АдГ.

Получается, что партии отказывают в доверии, очень большому количеству немецких избирателей. Понимаете, когда за партию голосуют более 30%, а в некоторых землях мы видим 40 с лишним процентов, то вы обязаны считаться с мнением немцев… Немцы хотят перемен – вот это самое важное подытожил эксперт

Ранее сообщалось, что к росту популярности "Альтернативы для Германии" привела неровная экономическая ситуация в восточной части страны.