Эксперт рассказал, что стало причиной роста популярности АдГ в Германии Эксперт Суверов: неровная экономическая ситуация привела к популярности АдГ

Москва21 сен Вести.Неровная экономическая ситуация в Восточной Германии привела к росту популярности политической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Успех АдГ на востоке Германии объясняется разницей в экономическом положении востока и запада Германии. Восток Германии во многом является депрессивным регионом … поэтому как раз достаточно неровная экономическая ситуация на востоке Германии привела к росту популярности АдГ сказал он

Ранее сообщалось, что планы властей Германии по масштабному перевооружению армии в сочетании со стремительным ростом электоральной поддержки партии АдГ вызывают серьезные опасения у руководства Евросоюза.