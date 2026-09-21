Депутат АдГ Савин заявил о большом кризисе в партии ХДС Савин: ХДС находится в большом кризисе, выборы в Мекленбурге это показали

Москва21 сен Вести.Выборы в Мекленбурге – Передней Померании показали кризис партии ХДС, которая перестает восприниматься как народная. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил депутат от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.

По словам Савина, провал ХДС стал крупнейшим в истории партии.

Выборы в Мекленбурге – Передней Померании показали, что партия ХДС находится в большом кризисе. И это огромный провал этой партии на выборах вообще в истории Германии. Как все знают в Германии, партия ХДС и социал-демократы являлись всегда народной партией. И сейчас даже в обществе ходят такие разговоры, и также эксперты задают себе вопрос: а являются ли эти две партии на данный момент народными партиями? Это очень большой вопросительный знак заявил Савин

Ранее сообщалось, что входящий в правящую в Германии коалицию Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством канцлера Фридриха Мерца впервые не сумел преодолеть 5-процентный барьер на выборах в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, набрав 4,9% голосов.