Москва21 сен Вести.Поражение Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца на региональных выборах свидетельствует о дальнейшем росте популярности полярных партий, при этом постепенно теряется разделение на традиционные левые и правые партии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

По его словам, "Альтернатива для Германии" собирает не только протестные голоса, но и тех избирателей, которые связывают с партией возможные перемены во внутренней и внешней политике страны.

Это свидетельствует о дальнейшем росте популярности полярных партий… и размытии политической идентичности традиционных народных партий, социал-демократов и христианских демократов. ХДС теряет избирателей, которые перетекают к "Альтернативе", и одновременно к "Альтернативе" идет часть избирателей даже и от социал-демократов, поэтому однозначно уже теряется и разделение на традиционных левых и традиционных правых объяснил эксперт

Камкин отметил, что электоральные предпочтения немцев разделились не только по партийным симпатиям, но и по линии размежевания Восток – Запад.

Мы видим здесь разделение на Восток и Запад Германии с электоральными предпочтениями. Восток голосует преимущественно за "Альтернативу". В Саксонии-Анхальт там почти 45%, в Мекленбурге – 38%, в Берлине – 20 с лишним [процентов]. В то же время Запад, например, Западный Берлин, там на первое место вышел ХДС. Во многих землях федеральных на западе страны позиции ХДС значительно сильнее добавил он

Ранее сообщалось, что на выборах в парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания партия "Альтернатива для Германии" набрала 38,2% голосов, в то время как ХДС – всего 4,9%, из-за чего партия не преодолела пятипроцентный барьер для прохождения в ландтаг. Немецкий канцлер Мерц назвал такой результат катастрофой.

Кроме того, на выборах в палату депутатов Берлина партия "Левые", которая считается правопреемницей правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), впервые одержала победу, набрав 25,7% голосов.