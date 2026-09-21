На выборах в палату депутатов Берлина с 25,7% побеждает партия "Левые"

Партия "Левые" обошла ХДС и победила на выборах в парламент Берлина На выборах в палату депутатов Берлина с 25,7% побеждает партия "Левые"

Москва21 сен Вести.Партия "Левые", которая считается правопреемницей правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), впервые одержала победу на выборах в палату депутатов (городской парламент) Берлина. Об этом сообщила столичная избирательная комиссия после завершения подсчета голосов.

Согласно предварительным итогам, кандидаты от "Левых" набрали 25,7% голосов. На втором месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца, получивший 18,8% голосов.

Третье место заняла правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с результатом 16,3%. За ней следует партия "Зеленые" (14,3%).

За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) — партнера ХДС по правящей в Германии коалиции — проголосовали 12,1% пришедших на избирательные участки.

Партия BSW, ранее известная как "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) не прошли в парламент Берлина, получив 4,7% и 2,5% голосов соответственно. Выборы в Палату депутатов прошли в воскресенье, 20 сентября, явка составила 74,2%.

Эксперты предполагают, что результаты выборов в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании, а также итоги голосования в ландтаг Саксонии-Анхальт 6 сентября могут поставить под вопрос политическое будущее Мерца, включая занимаемые им посты канцлера ФРГ и председателя ХДС.

Ранее британская газета The Telegraph узнала, что Мерц на случай поражения на региональных выборах подготовил план, который позволит ограничить полномочия правительств федеральных земель.