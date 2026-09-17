Москва17 сенВести.Партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержать победу на выборах в Берлине будет сложнее, чем в голосовании в других землях. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил депутат от партии Гуннар Линдерманн.
По его словам, в Берлине результат партии на выборах может достичь 20% голосов.
В Берлине, конечно, для "Альтернативы для Германии" всегда немного сложнее, потому что Берлин полон членов Левой партии и Партии зеленых, работающих в соответствующих государственных учреждениях или министерствах. Думаю, в Берлине мы достигнем максимума в 20 процентовсказал Линдерманн
Ранее АдГ одержала победу с результатом 43,8% голосов на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт.