Депутат от АдГ: доверие к кабинету Мерца находится на критическом уровне Депутат от АдГ: реформы правительства Мерца усугубляют кризис в Германии

Москва19 сен Вести.Уровень доверия немецких избирателей к кабинету министров под руководством канцлера Фридриха Мерца стремительно падает.

Об этом ИС "Вести" рассказал депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Константин Савин.

По его словам, громкие предвыборные лозунги разбились о суровую реальность: попытки реформирования системы лишь усугубляют экономические проблемы Германии.

Граждане Германии избиратели не доверяют правительству Германии, правительству канцлера Мерца. Все те реформы, которые Мерц обещал перед предвыборной кампанией в Бундестаг, он никак не может их реализовать. Да, он пытается реформы внедрить, но эти все реформы, они негативно влияют на экономику Германии. Даже после выборов 6 сентября на пресс-конференции Мерц сам это признал рассказал Савин

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост до конца текущего года. Такого мнения придерживаются 48% участников опроса, проведенного 17 сентября компанией YouGov.