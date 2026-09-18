Ухода Мерца с поста канцлера ФРГ до конца года ожидают 48% немцев

Почти половина немцев ожидают ухода Мерца с поста канцлера до конца года Ухода Мерца с поста канцлера ФРГ до конца года ожидают 48% немцев

Москва18 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост до конца текущего года. Такого мнения придерживаются 48% участников опроса, проведенного 17 сентября компанией YouGov.

Противоположным образом высказался 31% респондентов. При этом половину среди считающих, что Мерц продержится на посту главы правительства до конца года, составляют участники опроса в возрасте 18-24 лет. Среди респондентов более старшего возраста оптимизм сохраняет только 31%.

В опросе приняли участие 1611 совершеннолетних жителей ФРГ. Погрешность при подведении итогов не указывается.

Ранее немецкий политик, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт назвала Мерца самым некомпетентным канцлером в истории Германии. Она предположила, что глава правительства может покинуть свой пост до 25 декабря.

Газета Politico, в свою очередь, спрогнозировала отставку Мерца уже в предстоящие выходные. К такому выводу издание пришло по итогам анализа пяти возможных сценариев ухода канцлера.