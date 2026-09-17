В Германии назвали Мерца "самым некомпетентным канцлером" в истории страны Вагенкнехт назвала Мерца "самым некомпетентным канцлером" в истории ФРГ

Москва17 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц является "самым некомпетентным канцлером" в истории ФРГ, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт, основательница партии BSW.

В кулуарах предвыборного митинга в городе Шверин Вагенкнехт заявила агентству DPA, что Мерц является "самым некомпетентным федеральным канцлером в истории Федеративной Республики Германия".

Ужасно то, что правительство Германии постоянно принимает решения, от которых любой разумный человек просто хватается за голову добавила основательница BSW

По ее мнению, вместо решения проблем, их только усугубляют.

До этого Вагенкнехт прогнозировала, что Мерц может покинуть свой пост до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Politico, проанализировав пять возможных сценариев ухода Мерца с поста канцлера Германии, заявило, что отставка ему грозит уже в эти выходные – всего через 16 месяцев после вступления в должность, на которой он обещал масштабные реформы и возвращение ФРГ былого лидерства в Европе.