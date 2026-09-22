Христенко объяснил, почему ХДС провалился на выборах в Германии

Христенко назвал причину провала ХДС на выборах Христенко объяснил, почему ХДС провалился на выборах в Германии

Москва22 сен Вести.Причиной провала Христианско-демократического союза, являющегося партией канцлера ФРГ Фридриха Мерца, на выборах являются неудачи руководства ХДС на российском и украинском направлениях. Об этом написал журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Разгромные для Фридриха Мерца и его партии результаты выборов в отдельных немецких землях – прямое свидетельство провала не только политики канцлера, но всего курса Германии последнего десятилетия, в том числе на российском и украинском направлении написал Христенко

Он добавил, что в опросах немцы указывают причину своего голосования за оппозиционную "Альтернативу для Германии": партия обещает прекратить военную помощь Украине, усилить борьбу с незаконной миграцией, а также возобновить закупки энергоресурсов из России.

Ведь большинство – 54% - говорят, что проголосовали за "Альтернативу для Германии" из-за ее программы... Еще 41% заявили, что их голосование за АдГ должно стать уроком остальным партиям указал журналист

Ранее сообщалось, что на выборах в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания получила наихудший результат за всю историю подобных голосований.