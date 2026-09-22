Москва22 сен Вести.Внутри партии ХДС канцлера ФРГ Фридриха Мерца назрел настоящий бунт из-за разгромных результатов на выборах и роста популярности "Альтернативы для Германии" (АдГ). Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Бундестага от партии АдГ Евгений Шмидт.

Шмидт напомнил, что в следующем году выборы пройдут в пяти землях Германии, включая самую крупную — Северный Рейн-Вестфалию, где у Христианско-демократического союза традиционно высокие показатели.

Мы видим, что в целом по Германии рейтинг партии "Альтернатива для Германии" растет, и уже достигнута психологическая отметка 30%. То есть раньше говорилось, если партия Мерца падает меньше 20%, а АдГ [поднимается] выше тридцати, то коалицию нужно разваливать, нужно менять курс, нужно смотреть, чтобы дальше это падение не продолжилось заявил Шмидт

Политик отметил, что в связи с итогами разгромных для ХДС выборов в Мекленбурге – Передней Померании в ближайшие дни в партии должны быть приняты серьезные решения.

И сейчас после разгромных выборов в восточных землях, мы видим, что действительно разрыв уже достигает 11%, рост партии АдГ не останавливается, идет дальше, и поэтому внутри партии Мерца назрел настоящий бунт. Буквально на днях, сегодня-завтра, должны быть приняты серьезные решения, останется ли Мерц у власти, либо полностью сворачивается нынешний курс, либо [происходит] замена канцлера добавил Шмидт

Ранее Шмидт заявил, что Мерц стал основным фактором неудач ХДС на земельных выборах, а в Германии уже открыто звучат призывы к его смене.