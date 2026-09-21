Москва21 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается заболтать людей оптимистичными прогнозами. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" немецкий политик, бывший депутат Бундестага от АдГ Евгений Шмидт.

По его словам, у Мерца нет плана по спасению Германии.

Он просто держится за кресло, не хочет … с позором уходить, хотя ему уже предлагают … Ему уже в открытую говорят: пора уходить, твое время закончилось. Просто человек явно не отдает себе отчет в той ситуации, в которой он оказался, и пытается заболтать людей дальнейшими оптимистичными прогнозами, мол, сейчас соберемся и дадим реформам ход, и вроде как избиратель вернется. Но очевидно, что с прежним курсом избиратель будет так дальше уходить к "Альтернативе для Германии" сказал он

Ранее издание Politico сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своего поста уже в ближайшие выходные, спустя всего 16 месяцев после того, как он вступил в должность.