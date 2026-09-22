Москва22 сен Вести."ХДС никогда не умрет", - заявил Филипп Амтор, новый и.о. руководителя отделения партии христианских демократов в земле Мекленбург-Передняя Померания. Он заменил досрочно ушедшего в отставку Даниэля Петерса. Бодрится. Хотя сам канцлер Мерц назвал прошедшие там земельные выборы "катастрофой". Ведь партия "Альтернатива для Германии" набрала 38,2% голосов, заняв первую строчку, а Христианско-демократический союз (ХДС) впервые с момента своего основания - то есть со времен окончания Второй мировой – не преодолел в местный парламент-ландтаг даже проходной 5-процентный барьер.

В этот же день - поражение на местных выборах в Берлине, а незадолго до этого в начале сентября партия Мерца потеряла более половины голосов в Саксонии- Анхальт. То есть у правящих сил – три провала за месяц.

Немецкие избиратели массово отказываются от поддержки ХДС - этой консервативной, "народной партии" Ангелы Меркель, Гельмута Коля и Конрада Аденауэра, - доминирующей силы, на протяжении 80 лет составлявшей политический хребет ФРГ. 6 из 10 послевоенных канцлеров – выходцы из ХДС. В основе идеологии партии – святая вера в евроатлантизм, преклонение перед отношениями с Америкой и НАТО. То есть все то, что сейчас пошло глубокими трещинами.

От былого имиджа христианских демократов как "крепких хозяйственников", то есть людей, разбирающихся в экономике, также не осталось и следа. Сейчас партия во главе с канцлером Мерцем ассоциируется в первую очередь с застоем, массовыми увольнениями, сверхдорогой коммуналкой, деиндустриализацией. Беспросветностью

Основная причина – отказ от российской нефти и газа, супернадежных и сверхпривлекательных по цене поставок. 180 евро за тысячу кубов – то, что было нормой, сейчас для немецкого бизнеса кажется чем-то из мира грез, ведь на бирже цена за тот же объем - 1000 евро. Отсюда все беды.

Разгромные для Фридриха Мерца и его партии результаты выборов в отдельных немецких землях – прямое свидетельство провала не только политики канцлера, но всего курса Германии последнего десятилетия, в том числе на российском и украинском направлении

Ведь большинство – 54% - говорят, что проголосовали за "Альтернативу для Германии" из-за ее программы, ключевые отличия которой – восстановление энергопоставок из России, прекращение финансовой и военной помощи Украине. Борьба с незаконной миграцией. Антивоенный курс. Еще 41% заявили, что их голосование за АдГ должно стать уроком остальным партиям.

Сам Мерц особо не скрывает пренебрежение к чаяниям электората. Некоторые однопартийцы даже обвинили канцлера в том, что в критический момент после выборов в воскресенье вечером он, делая заявление, говорил с людьми "неэмпатичным языком 1990-х годов". Мерц сухо отчитался, что у ХДС на большинство вызовов "нет ответов" и нужно пересмотреть программу партии. Он все время как будто прощается, но не уходит. И дает понять, что не уйдет.

Причин, как минимум, две. Личные амбиции и обязательства перед ВПК – необходимо бесповоротно раскрутить и проконтролировать объявленную им милитаризацию ФРГ на полтриллиона евро.

Однопартийцы же при всей рекордной непопулярности Мерца (рейтинг одобрения его деятельности на дне, около 13%) осознают, что скорая отставка канцлера положение дел ХДС не улучшит. У них просто нет новых идей и лиц, тем более что желающих принимать у Мерца дела, когда все на грани рецессии, не наблюдается.

Самый вероятный (и сравнительной популярный) кандидат ХДС на смену Мерцу – 51-летний премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, его даже прозвали "резервным канцлером". Но и он на вопрос "Хотите ли вы стать канцлером?" отвечает: "Я хочу оставаться премьер-министром". "Навсегда?" - не унимались репортеры, - "Как можно дольше".

Рикошетом результаты выборов ударили и по социал-демократам (СДПГ) – их с ХДС коалиционное федеральное правительство сейчас замерло в ожидании, что скорее напоминает паралич. В мыслях лишь как бы не вышло хуже.

После победы АдГ в Саксонии-Анхальт сопредседатель Алис Вайдель заявила, что до конца года в Германии состоятся национальные выборы. Теперь позиция лишь утвердилась - "ХДС не может продолжать работу с Фридрихом Мерцем и слабым канцлером", подчеркнула Вайдель. Опросы общественного мнения также показывают, что "Альтернатива для Германии" стала бы крупнейшей политической партией, если бы досрочные всеобщие выборы состоялись сейчас.

Хотя до сих пор электоральные победы "Альтернативы для Германии" не конвертировались в реальную власть. Какими бы ни были высокими цифры, набранных голосов не хватало, чтобы получить посты, а другие партии отказываются вступать с ней в коалицию, заклеймив ультранационалистами, а то и нацистами.

Политика изоляции АдГ получила название "брандмауэр" - противопожарная стена. Правда, сейчас все очевиднее, что при такой поддержке избирателя она не справляется, ее просто не хватает. Будто стоит не в доме, а в поле, где все вокруг уже вовсю полыхает

Когда в мае прошлого года Мерц пришел к власти, он обещал не увеличивать госдолг, снизить налоги и вдвое сократить популярность партии "Альтернатива для Германии". Выходит, не сдержал слово ни разу. АдГ, давно переставшая быть партией восточных земель, выстрелила так, что сейчас ее общенациональный рейтинг приблизился к 30%. Антинародный курс Мерца (да и его предшественников) сыграл ключевую роль.

Словом, несмотря на нынешние громкие призывы к отставке после провальных выборов или до проведения новых весной, Фридрих Мерц, который собирается идти тем же курсом, вполне может еще остаться на своем посту, поработать от ХДС, но в итоге - на "Альтернативу для Германии".