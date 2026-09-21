Москва21 сен Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц будет вынужден уйти в отставку, если ХДС вновь потерпит поражение на земельных выборах в Северном Рейне-Вестфалии в следующем году. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал депутат от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.

По словам депутата, Мерц не собирается покидать свой пост, но в случае нового провала ему придется это сделать под давлением партии.

Мерц уже сказал, что он не собирается уходить в этом году, и не то что в этом году, а вообще не собирается уходить, так он выбран на четыре года. Но мои прогнозы таковы: на следующий год очередные выборы на земле Северный Рейн-Вестфалия и тоже в земельный парламент. Подождем этих выборов. И если же опять будет провал партии христианских демократов, то Мерц должен уйти в отставку. На него будет оказано величайшее, огромнейшее давление от партии ХДС, и он вынужден будет уйти в отставку заявил Савин

Ранее Савин заявил, что выборы в Мекленбурге – Передней Померании показали большой кризис в партии ХДС, которая перестает восприниматься как народная.