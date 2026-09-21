Названы имена возможных преемников Мерца при его отставке Эксперт Хорольская назвала кандидатов на пост канцлера ФРГ при отставке Мерца

Москва21 сен Вести.Если канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время уйдет в отставку, его могут сменить премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, глава правительства Гессена Борис Рейн или премьер Баварии Маркус Зедер. Об этом KP.RU заявила научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская.

Она предположила, что недавние провалы партии Мерца – Христианско-демократического союза (ХДС) – на выборах вызвали череду "бесконечных звонков", в которых немецкие политики обсуждают возможную судьбу канцлера.

Эксперт подчеркнула, что "просто взять и снять" Мерца у его однопартийцев не получится, поскольку для этого Бундестаг должен выразить ему недоверие. Добровольная отставка Мерца могла бы решить эту проблему, однако сам канцлер категорически не хочет покидать пост.

Мерц достаточно упрям и в силу своего характера будет делать все, чтобы противостоять давлению и удержаться. Я склоняюсь к тому, что он все-таки останется у власти сказала Хорольская

Если же ему не удастся сохранить пост, то сменить его могут Вюст, Рейн или Зедер, продолжила она.

[Вюст] придерживается более центристских взглядов и считается продолжателем традиции Меркель. Но возвращение к центристскому курсу устраивает далеко не всех в ХДС. Поэтому возникает третий кандидат – харизматичный премьер Баварии Маркус Зедер. Правда, он представляет Христианско-социальный союз, "младшего брата" ХДС подытожила Хорольская

Ранее депутат от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин заявил ИС "Вести", что Мерцу придется оставить свой пост, если ХДС снова проиграет на земельных выборах в Северном Рейне-Вестфалии.