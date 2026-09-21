Депутат Савин объяснил, почему АдГ не может вынести вотум недоверия Мерцу Депутат Савин: у АдГ нет двух третей голосов для вотума недоверия Мерцу

Москва21 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не может инициировать вотум недоверия канцлеру Фридриху Мерцу, поскольку для этого необходимо две трети голосов в Бундестаге, которых у партии нет. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил депутат от партии АдГ Константин Савин.

По словам Савина, другие партии хоть и критикуют канцлера и политику правительства, но не станут поддерживать АдГ в этом вопросе.

Конечно, могли бы в Бундестаге поставить вопрос о вотуме на недоверие канцлеру Мерцу, но для этого необходимо в Бундестаге две трети голосов. К сожалению, наша партия "Альтернатива для Германии" не имеет двух третей голосов в Бундестаге. Другие партии, хотя они и критикуют, как партия левых и партия зеленых, они критикуют канцлера Мерца, критикуют политику правительства канцлера. Но ставить вопрос о недоверии канцлеру Мерцу – они не будут. Они не будут этого делать заявил Савин

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц намерен сохранить за собой посты канцлера Германии и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) даже несмотря на разгромное поражение партии на выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где ХДС едва проходит в региональный парламент.