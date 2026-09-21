Москва21 сенВести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не может инициировать вотум недоверия канцлеру Фридриху Мерцу, поскольку для этого необходимо две трети голосов в Бундестаге, которых у партии нет. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил депутат от партии АдГ Константин Савин.
По словам Савина, другие партии хоть и критикуют канцлера и политику правительства, но не станут поддерживать АдГ в этом вопросе.
Конечно, могли бы в Бундестаге поставить вопрос о вотуме на недоверие канцлеру Мерцу, но для этого необходимо в Бундестаге две трети голосов. К сожалению, наша партия "Альтернатива для Германии" не имеет двух третей голосов в Бундестаге. Другие партии, хотя они и критикуют, как партия левых и партия зеленых, они критикуют канцлера Мерца, критикуют политику правительства канцлера. Но ставить вопрос о недоверии канцлеру Мерцу – они не будут. Они не будут этого делатьзаявил Савин
Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц намерен сохранить за собой посты канцлера Германии и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) даже несмотря на разгромное поражение партии на выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где ХДС едва проходит в региональный парламент.